Киншаса, , 18:46 — REGNUM Пять случаев заражения так называемым индийским штаммом коронавируса были зафиксированы в Демократической Республике Конго. Об этом 11 мая сообщает Le Monde.

Все пять случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса были зафиксированы в Киншасе, столице ДРК. По словам министра здравоохранения Жан-Жака Мбунгани Мбанда, «ситуация находится под контролем. Мы были проинформированы 5 мая о подозрительном случае COVID-19 в Киншасе, в коммуне Гомбэ, в здании, где обитают люди индийской национальности».

Правительство страны позаботилось о том, чтобы 146 жильцов дома сдали ПЦР-тесты. В результате которых «было выявлено 25 случаев заражения, из которых 18 человек индусы, 7 конголезцы. Из выявленных случаев заражения пять индийским штаммом коронавируса». Также власти заявляют, что «нет причин для беспокойства населения. Все возможные меры предосторожности были приняты, жители дома на карантине с 5 по 19 мая. Мы насчитали 536 возможных контактов, за ними тоже проходит наблюдение. Мы контролируем ситуацию в Киншасе».

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