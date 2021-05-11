Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Федеральные органы США, расследующие аварию с электромобилем Tesla в Техасе, установили что автопилот «был не доступен» на том участке, где произошло ДТП. Об этом 11 мая сообщает Reuters со ссылкой на официальный отчет Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Отчет не дает объяснений причины и обстоятельств аварии 17 апреля, в которой погибли два человека, находящиеся в машине. NTSB и местная полиция продолжают расследование.

Ранее в полиции заявили, что за рулем электрокара никого не было. Такое предположение спровоцировало вопросы по поводу автопилота Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск заявил, что журналы данных, полученные компанией после аварии, исключают использование системы автопилота. Основатель Tesla стал первым, сообщившим об очередной аварии.