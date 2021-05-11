Рамалла , 11 мая 2021, 18:39 — REGNUM Десять детей и 18 взрослых жителей Палестины погибли в результате ударов со стороны израильской армии, сообщает 11 мая Donia Al-Watan.
Палестинский портал привёл данные, предоставленные минздравом Палестины. Известно также о 152 пострадавших палестинцах.
Комментируя атаки Израиля, глава правительственной службы Палестины Саляма Мааруф сказал, что Армия обороны Израиля провела не менее 56 налётов на сектор Газа.
По палестинской территории израильтяне выпустили свыше 120 ракет. По словам Мааруфа, пострадали семь жилых домов, школы, мечети, линии электропередачи, системы водоснабжения.
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