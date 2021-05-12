Чебоксары, , 07:42 — REGNUM В Чебоксарах задержаны двое жителей Йошкар-Олы по подозрению в попытке сбыта наркотических средств. Один из фигурантов уголовного дела — несовершеннолетний, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

В поле зрения чувашских правоохранителей попали 18-летний житель соседней Марий Эл и его 17-летний друг. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая 2021 года в Чебоксарах они получили через закладку более 10 граммов наркотического средства, которое было изъято у них при личном досмотре.

Злоумышленники задержаны. Решается вопрос о мере пресечения.

Дело в отношении парней расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства»). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был арестован 21-летний кандидат в мастера спорта, которого подозревают в сбыте наркотиков. Полицией обнаружено 14 закладок с наркотическим средством.

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