Нижний Новгород, , 18:37 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил слова соболезнования всем жителям Татарии, ученикам, педагогам, родителям в связи с трагедией, произошедшей в Казани. Сообщение опубликовано на официальном портале полпредства.

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«В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна. И нет таких слов, чтобы боль стала меньше», — говорится в тексте сообщения.

Комаров также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Он отметил, что общий долг — поддержать родителей и учеников, всех тех, кто нуждается в помощи.

«Таких трагедий быть не должно», — заключил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на казанскую школу №175 погибли девять человек — семеро школьников и двое педагогов. Нападавший задержан, им оказался выпускник этой гимназии, который окончил школу четыре года назад. В настоящее время в больницах Казани находятся 18 пострадавших детей и трое взрослых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).