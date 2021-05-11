Вашингтон, , 18:36 — REGNUM После вывода американских войск из Афганистана военные базы США могут появиться в других странах этого региона, сообщает 11 мая The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в администрации президента Байдена.

По утверждению издания, Вашингтон не планирует бросить нынешний кабульский режим на произвол судьбы, а также составляет планы по обеспечению безопасности нескольких сотен остающихся в Афганистане сотрудников американского посольства.

Поэтому, рассказывает издание, в Белом доме рассматривают варианты развертывания американских военных баз на территории Узбекистана и Таджикистана.

«Они напрямую граничат с Афганистаном и могут оказаться очень полезными для США,» — цитирует слова источника WSJ.

«Однако противоречия с Россией и Китаем затрудняют реализацию этих планов администрации Байдена. Процесс, скорее всего, затянется», — добавляет он.

По мнению издания, получив военные базы в этих странах, США смогут восстановить то влияние, которое имели в регионе в начале 2000-х годов.

Если же этот план не будет реализован, то Пентагон намерен расширить военное присутствие США в арабских странах Персидского залива, а также постоянно держать в Аравийском море авианосную ударную группу.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям Белого дома, американские военные и их сателлиты должны полностью уйти из Афганистана до 11 сентября текущего года.

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