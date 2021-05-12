Ульяновск, , 06:08 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 11 мая, за последние сутки в Ульяновской области официально подтверждено 76 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, на 10 мая выявлено 75 носителей коронавируса. Отметим, что последние три недели регистрировалось от 75 до 91 случая заражения коронавирусом в сутки.

Всего в Ульяновской области провели 867 014 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 829 678 жителей. В настоящее время под наблюдением остаётся 8601 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники в Ульяновске дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 работал на территории парковки у торгово-развлекательного центра «Аквамолл». По данным минздрава, здесь привились более 100 человек.