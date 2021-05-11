Нью-Дели, , 18:26 — REGNUM Присутствие на саммите G7 индийского премьер-министра Нарендры Моди не предполагается, сообщает 11 мая ANI.

Как заявили в индийском МИД, Моди не поедет на саммит в Великобританию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Индии. При этом индийское внешнеполитическое ведомство поблагодарило британского премьер-министра Бориса Джонсона за приглашение.

Напомним, Индия не входит в Группу семи, Моди получил приглашение от Джонсона побывать на саммите G7 в качестве гостя. Саммит состоится 11−13 июня.

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