Нью-Дели, 11 мая, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Присутствие на саммите G7 индийского премьер-министра Нарендры Моди не предполагается, сообщает 11 мая ANI.

Narendramodi.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Как заявили в индийском МИД, Моди не поедет на саммит в Великобританию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Индии. При этом индийское внешнеполитическое ведомство поблагодарило британского премьер-министра Бориса Джонсона за приглашение.

Напомним, Индия не входит в «Группу семи», Моди получил приглашение от Джонсона побывать на саммите G7 в качестве гостя. Саммит состоится 11−13 июня.