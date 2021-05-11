Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Американский актёр Леонардо Ди Каприо поделился с подписчиками первым кадром со съёмок фильма «Убийцы цветочной луны». Он опубликовал фотографию в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COstdzoFNbk/

Актёр исполняет в криминальной драме Мартина Скорсезе главную роль. В кадре вместе с Ди Каприо за столом сидит актриса Лили Глэдстоун.

ИА REGNUM напоминает, что съёмки фильма «Убийцы цветочной луны» начались в апреле 2021 года. Дата премьеры киноленты пока неизвестна.

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