Вашингтон, 11 мая 2021, 18:52 — REGNUM Американский актёр Леонардо Ди Каприо поделился с подписчиками первым кадром со съёмок фильма «Убийцы цветочной луны». Он опубликовал фотографию в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/COstdzoFNbk/
Актёр исполняет в криминальной драме Мартина Скорсезе главную роль. В кадре вместе с Ди Каприо за столом сидит актриса Лили Глэдстоун.
ИА REGNUM напоминает, что съёмки фильма «Убийцы цветочной луны» начались в апреле 2021 года. Дата премьеры киноленты пока неизвестна.
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