Киев, , 18:22 — REGNUM Следующей зимой на Украине опять могут начаться тарифные бунты из-за высоких цен на энергоносители, заявил новый глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Свое заявление глава энергетической госкомпании сделал сегодня, 11 мая, в интервью изданию «НВ Бизнес».

Витренко констатировал, что на Украине на данный момент нет ни розничного, ни оптового рынков газа, поэтому траектория роста цен является непредсказуемой. По его словам, тарифные бунты могут начаться, если государство не предпримет ряд мер заранее.

«Если через Украину проходит экспорт газа в Европу, то рыночная цена в Украине тоже должна быть на уровне экспортного паритета», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года почти во всех регионах Украины прошли массовые акции протеста после очередного подорожания тарифов ЖКХ и цен на энергоносители. Когда бунты приняли угрожающий масштаб, власти страны ввели принудительное регулирование цен на газ до конца отопительного сезона.