Нью-Дели, , 18:39 — REGNUM Средства в размере $1 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Индии и других нуждающихся странах будут предоставлены британско-шведской компанией AstraZeneca, 11 мая сообщается в официальном заявлении компании.

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Отмечается, что $250 тыс. будут направлены в Индию, которая испытывает дефицит баллонов с кислородом, медицинских препаратов и других средств для борьбы с COVID-19.

В заявлении не указывается, куда будет переведена оставшееся сумма.

Напомним, ранее США перевели Индии средства в размере $100 млн для борьбы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в индийскую столицу Нью-Дели была доставлена самолетом МЧС России первая партия российской гуманитарной помощи для Индии.