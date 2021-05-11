Сыктывкар, , 18:14 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба направил в адрес президента Татарии Рустама Минниханова телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким погибших. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в гимназии № 175 города Казань. Желаю родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечено в телеграмме.

В связи со случившимся в Казани Владимир Уйба поручил региональному минобру усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Вопрос антитеррористической защищённости объектов образования и других социальных сфер будет рассмотрен 13 мая на заседании Антитеррористической комиссии в Республике Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в одну из гимназий Казани ворвался вооруженный 19-летний преступник. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро детей.