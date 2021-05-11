Мадрид, , 18:14 — REGNUM 11 мая в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в рамках первого матча 36-го тура испанской Примеры по футболу 2020/21 встретятся «Леванте» и «Барселона». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент после 35-ти туров «Барселона» с 75-ю очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 39-ю очками расположился на четырнадцатом месте.

Бригада арбитров: Хосе Мунуэра Монтеро | Хосе Энрике Наранйо Перес | Альфонсо Байена Эспехо.

Последняя встреча этих двух команд завершилась минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил Лионель Месси после передачи Френки де Йонга.