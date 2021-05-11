Симферополь, , 18:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Крыма вынуждены были ликвидировать местного жителя, оказавшего вооруженное сопротивление при попытке его задержания, сообщает 11 мая «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

По неофициальным данным, задержание подозреваемого проводилось в одноэтажном доме.

Правоохранительные структуры Крыма официально пока не сообщали о происшествии.

Информация уточняется.

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