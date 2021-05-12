Чебоксары, , 05:15 — REGNUM В Чувашии установилась жара, которая соответствует июльской погоде. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, температура стала расти 9 мая, когда в республику стал поступать тёплый воздух из Средней Азии. 12 — 14 мая ожидается 25-градусное тепло, а в выходные дни, 15 — 16 мая, станет еще жарче.

Синоптик-любитель полагает, что жаркая погода сохранится практически всю вторую декаду мая. Пик прогнозируется 18 — 19 мая, когда Чувашию накроет тропическая воздушная масса и температура может достигнуть +30 градусов.

В эти дни также ожидаются кратковременные локальные дожди, местами возможна гроза.