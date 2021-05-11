Киев, , 18:11 — REGNUM Обыски у членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака говорят о том, что украинские власти испугались их поддержки со стороны народа, сообщили 11 мая в пресс-службе партии.

«9 мая власть убедилась, что идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине, — говорится в сообщении. — Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука».

В пресс-службе оппозиционной партии добавили, что обыски у Медведчука и Козака — это проявление беззакония и фактически не что иное, как политические репрессии. Власть пугает, что Медведчук «своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти».

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