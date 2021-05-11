Белград, , 18:11 — REGNUM МВД и прокуратура Сербии проанализировали все 1882 телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича с 26 лицами, чьи телефоны прослушивались, и пришли к выводу, что во всех этих разговорах нет ни одного признака уголовного преступления. Об этом 11 мая сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Этих 26 людей не преступники, и всех их объединяет только одно — они поддерживали связи с Вучичем или членами его семейства», — цитирует слова Вулина с заседания парламентского комитета по обороне и внутренним делам телеканал Н1.

При этом Вулин не уточнил, кто в министерстве внутренних дел Сербии отдал приказ о прослушке этих 26 лиц, контактирующих с президентом и его семейством. Он сказал, что «определенные лица» просили разрешения правоохранительных органов на прослушку этих граждан под предлогом того, что речь идет о преступниках.

Напомним, что в начале года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии начала предварительное расследование в рамках обвинений в несанкционированной прослушке президента Сербии Александра Вучича. Сам президент ранее заявил, что в прослушке его и его семьи были замешаны внешние силы.