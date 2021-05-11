Курган, , 18:11 — REGNUM Пятеро пострадавших в дорожной аварии на трассе Екатеринбург — — Шадринск — Курган доставлены в Шадринскую больницу скорой помощи. Об этом сообщает оперативный штаб Курганской области.

Четверо из пострадавших с различными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести. Один человек — в тяжёлом состоянии. По уточнённым данным, все они совершеннолетние.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагическая авария произошла 11 мая 2021 года при столкновении микроавтобуса марки «Мерседес» с автомобилем «Ауди». В микроавтобусе было восемь человек, четверо из них погибли, в том числе шестилетний ребёнок, четверо получили травмы. В автомобиле находились два человека. Водитель погиб, пассажир травмирован.

Родственникам погибших и пострадавших при необходимости будет оказана психологическая помощь. Прокуратура и ГИБДД изучают обстоятельства аварии. Возбуждено уголовное дело.

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