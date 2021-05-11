Киев, , 18:07 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что на основании изученных материалов следствие и прокуроры имеют достаточно оснований для изменения статуса двух депутатов нынешнего созыва Верховной рады со «свидетелей» на «подозреваемых».

Об этом она сообщила вечером 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также она опубликовала некоторые «выводы» относительно проведенных следственных действий в отношении депутатов фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.»Считать Крым частью другого государства — нельзя; способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн — нельзя; становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины — нельзя; раскрывать сведения, содержащие гостайну — нельзя; создавать армию информационных клоунов и руководить ими в собственных антиукраинских интересах — нельзя», — заявила генпрокурор.

Впрочем, конкретной информации ни по одному из пунктов она в итоге не предоставила.

В завершение Венедиктова напомнила, что по законодательству Украины государственная измена карается лишением свободы на срок от 12 до 15 летс конфискацией имущества или без таковой.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Венедиктова официально подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады.