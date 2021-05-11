Саранск, , 18:04 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил усилить меры для обеспечения безопасности детей на всех социальных объектах в регионе после трагедии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Уже сегодня, 11 мая, будет проведено совместное совещание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер. В частности, речь пойдет об объектах дошкольного, среднего и специального образования, а также дополнительного образования и спорта.

Кроме того, Здунов поручил провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в учебных заведениях Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Мордовии направил телеграмму со словами соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 главе Татарии Рустаму Минниханову.