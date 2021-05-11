Ашкелон, , 18:52 — REGNUM Певец Влад Соколовский сейчас находится в Израиле, куда приехал в гости к родственникам. В историях своего Instagram-аккаунта он показал обстрел города Ашкелона.

«Тут действительно стреляют, мы только что видели в воздухе ракеты», — сообщает Соколовский. «Едем домой, там бункер на первом этаже», — подписал публикацию певец.

Как сообщало ИА REGNUM, по Израилю с территории Палестины были запущены ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. В ответ израильские танки нанесли серию ударов по постам в секторе Газа, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.