Тамбов, 12 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил корректировать дорожно-ремонтные работы с учётом мнения жителей. Соответствующее поручение он дал на оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в Тамбовской области

По данным Центра управления регионом, жители часто жалуются на плохие дороги — данные обращения входят в топ-3 проблемных тем. В этом году дорожные работы будут идти по трём государственным программам.

Губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах необходимо активнее информировать население о том, какие дороги планируется ремонтировать, чтобы получить обратную связь от жителей для «корректировки программы ремонта с учетом их мнения». В качестве примера он привел Тамбов.

«Администрация города организовала такую информационную компанию, и от горожан поступило немало аргументированных предложений. Удовлетворенность граждан — главный критерий, которым должна руководствоваться власть в работе по всем направлениям», — сказал Александр Никитин.

В Тамбове упор сделан на периферийных улицах, так ранее были отремонтированы магистральные.

Губернатор также обратил внимание на укрепление материально-технической базы в муниципалитетах для организации содержания дорог.

В настоящее время в области продолжается устранение дефектов, образовавшихся на дорогах после зимы. Выполнено 70% от запланированного объема работ, работы завершены в Моршанске, Кирсанове и Рассказове.

По данным властей, в настоящее время соответствуют нормативным требованиям 52% дорог регионального значения и 74% дорожной сети городских агломераций. Почти вдвое, с 30 до 18, по сравнению с 2017 годом сократилось количество мест концентрации ДТП.