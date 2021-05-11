Эдмонтон, Канада, , 18:49 — REGNUM Правительство канадской провинции Альберта решило не продолжать использовать вакцину AstraZeneca, сообщает 11 мая The Globe со ссылкой на местные органы здравоохранения.

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Отныне вакцину AstraZeneca будут заменять вакцинами mRNA. Это объясняется тем, что в Альберте много mRNA вакцин от Pfozer и Moderna. Также указывается на случаи тромбоза, связанные с препаратом AstraZeneca.

Напомним, ранее в Канаде скончалась женщина 50 лет из провинции Альберта. После вакцинации препаратом от компании AstraZeneca у нее возникло довольно редкое осложнение — вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от компании AstraZeneca может вызвать довольно серьезные осложнения, которые фиксировались во всех странах, где эта вакцина применялась.