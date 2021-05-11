Москва, , 18:02 — REGNUM 34-летний российский фланговый защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок восстановился от тяжелой травмы крестообразных связок колена. Об этом 11 мая сообщил официальный Twitter-аккаунт «красно-синих».

В последний раз Набабкин появлялся на поле 19 августа в рамках матча 3-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА (2:1). На 46-й минуте матча вместо футболиста вышел Виктор Васин.

В текущем сезоне Набабкин принял участие лишь в трех матчах Российской Премьер-лиги по футболу.