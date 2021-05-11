Санкт-Петербург, 11 мая 2021, 18:23 — REGNUM Распознать в спокойном, воспитанном и на первый взгляд благонадежном подростке монстра, который скоро возьмет в руки оружие и пойдет убивать детей и взрослых, очень сложно, но возможно. Только внимательное наблюдение и изучение активности молодого человека в социальных сетях может указать на готовящееся им злодеяние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила психолог Любовь Беляева.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)
Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

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"Нет однозначных триггеров, по которым можно было бы определить [реальное желание убивать]. Он очень долго копил эту злость, ненависть, которая формировалась постепенно и вылилась в такой демарш. Чаще всего люди с «комплексом бога» — с желанием превосходства — это основной фактор. Они об этом предупреждают. Если мы исследуем большинство подобных случаев, то очень многие заранее в соцсетях, на форумах предупреждают, сообщают о том, что они хотят сделать. Чаще это воспринимается как шутка, но лучше перебдеть, чем недобдеть», — отметила собеседница агентства.

Психолог уточнила, что на чудовищный поступок молодой человек пошел, скорее всего, не без повода. Судя по тому, что злоумышленник, устроивший пальбу по школьникам и учителям, говорил сотрудникам полиции сразу после задержания (видео распространилось в нескольких телеграм-каналах, — прим. ред.), что-то произошло несколько месяцев назад, и это послужило «спусковым крючком» для такого поступка.

Напомним, 11 мая в Казани злоумышленник открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам гимназии №175, которую окончил несколько дней назад. В результате чего, по официальным данным, погибли девять человек — семь детей и двое женщин-учителей, еще 21 человек получил ранения, шестеро из них находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело.