Кунашак, Челябинская область, , 18:02 — REGNUM В Челябинской области бывший глава управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2014 году этот гражданин купил у предпринимателя восемь помещений для передачи детям-сиротам. Расходы в размере 7 млн. рублей понёс бюджет. Однако оказалось, что приобретённые помещения не отвечали предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам. В квартирах не было вентиляции, конструкции стен, полов и т.д. не соответствовали нормативным требованиям.

Сейчас выясняются обстоятельства данного преступления и решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании ему меры пресечения.