Братислава, , 18:00 — REGNUM Власти Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса при помощи препаратов AstraZenecа, заявила 11 мая журналистам представитель минздрава страны Зузана Элиашова.

По ее словам, такое решение было принято главой минздрава Словакии Владимиром Ленгварским после смерти от тромбоза 47-летней женщины, ранее привитой вакциной AstraZenecа.

«Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем, кто уже получил первую прививку этой вакциной и ожидает вторую. Дальнейшее использование этой вакцины пока остановлено», — сказала Элиашова.

Как сообщало ИА REGNUM, из различных стран мира продолжает поступать информация о смертях людей, привитых британско-шведской вакциной Vaxzevria, выпускаемой компанией AstraZeneca.

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