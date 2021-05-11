11 мая 2021 | Время чтения 2 мин

11 мая в СМИ появились сообщения о возбуждении уголовного дела против мэра Орла Юрия Парахина по статье о халатности. Речь идёт о нарушениях при ремонте дороги в деревне Кондырева, деньги на который выделялись из бюджета Орловского района. Вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая отремонтированной оказалась другая улица, которая ведет к дому мэра.

Зоя Емельянова, , 19:10 — REGNUM Орловская область не оставляет СМИ без информационных поводов — ещё недавно обсуждалось возбуждение уголовного дела в отношении директора департамента здравоохранения региона, а теперь в центре внимания оказался мэр Орла Юрий Парахин.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

11 мая в СМИ появились сообщения о возбуждении уголовного дела против Парахина по статье о халатности. Речь идёт о нарушениях при ремонте дороги в деревне Кондырева, деньги на который выделялись из бюджета Орловского района. Вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая отремонтированной оказалась другая улица, которая ведет к дому мэра. Сам Парахин уже подтвердил журналистам возбуждение уголовного дела в отношении него, однако пояснил, что такая ситуация сложилась из-за технической ошибки в наименовании улиц.

Сообщение о возбуждении дела нашло активный отклик в социальных сетях.

«Интересно, какую сумму нашли у этого? Хватит их на ремонт орловских дорог? Или как с Залогиным, пошумели и тишина?» — интересуется Юлия Н.

«Можно воровать скок хочешь, максимум с работы выгонят и штраф 100 тыс.», — комментирует новости Михаил И.

«Ему личную дорогу, наверное, лучше сделали, чем городские! Накопают ещё кроме халатности, возможно, придётся посидеть потом!» — предполагает Владимир С.

«Да вы что?! Никогда такого не было. И вот опять», — написал Алексей Ш.

«А разве кто-то в шоке? Что-то новое узнали? Все как обычно», — пишет Наталья Л.

Мэр Орла Юрий Парахин Orel-adm.ru

«Ну вот, а то он спрашивал, на каких основаниях он должен уйти в отставку. Вот и основание нашлось. И на Клычкова с мостами найдут», — считает Евгений Ш.

«Ну конкретно спалился. Что же теперь… метров за 100 увёл бы дорогу в сторону и все дела. Сказал бы: «Не для себя, для народа стараюсь!» — пишет Виктория Е.

«Да всех их там гнать надо. Толку там от них никакого. Только карманы набивают сидят», — поддерживает Кристина Г.

«Ну и ладно, зато дорога нормальная есть», — видит позитивную сторону Евгений Г.

«У колодца да не напиться?» — не удивлена Ольга Р.

«Да-а-а-а!!! Руководители как на подбор! Блохин, Залогин. А ведь это лучшие помощники губернатора. Кто ваши друзья, Андрей Евгеньевич, фигуранты уголовных дел?» — спрашивает губернатора Вера У.

«К дому ветерана войны щебня не нашли, а тут такая роскошь! Позорники», — добавляет тот же пользователь.

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