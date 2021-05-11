Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту трагического столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четверо человек и шестилетний ребенок, а также пострадали пятеро, произошло днём 11 мая 2021 года. По информации курганских властей на трассе столкнулись микроавтобус Mercedes с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими. Предварительная причина ДТП — выезд Audi на встречную полосу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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