Подгорица, , 17:59 — REGNUM Если ЕС забудет одну комнату в своем доме, например, Западные Балканы, это вызовет растущий уровень нетерпимости и конфликтов, сказал президент Черногории Мило Джуканович 11 мая в Будапеште после встречи с президентом Венгрии Яношем Адером.

Адер отметил, что раньше и теперь просил лидеров ЕС поддержать процессы европейской интеграции на Западных Балканах и ускорить их.

«К сожалению, мы обнаружили, что предыдущие годы были очень нерезультативными, когда дело доходило до политики расширения. Это в некотором роде сюрприз, учитывая, что политика расширения долгое время считалась наиболее успешной политикой ЕС и теперь стала на шаг ближе. Для завершения процесса объединения Европы сначала была усталость, о которой давно говорят в ЕС, а после этого произошло негласное замедление этого процесса», — сказал Джуканович.

Это, по его словам, привело к снижению энтузиазма в отношении ЕС и реформ в регионе.

«В результате мы получили геополитические интересы на Западных Балканах третьих стран, которые, по логике, используют пустое пространство», — добавил президент Черногории.