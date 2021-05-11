Москва, , 17:57 — REGNUM На московском маршруте №520 начались испытания первого низкопольного микроавтобуса «Газель сити», сообщает 11 мая пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Микроавтобус останется на линии до 1 сентября.

«Это тест-драйв, чтобы производитель проверил все системы и то, насколько машина приспособлена к столичным дорогам», — рассказали в департаменте.

Уточняется, что в новом транспортном средстве имеются откидной пандус, места для пассажира с коляской и собакой-поводырём, а также USB-зарядки, система климат-контроля и камеры.