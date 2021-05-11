Подгорица, , 17:55 — REGNUM Союз работодателей Черногории ожидает, что власти найдут решение по отмене положений закона о внутренней торговле и выполнят просьбу 78% компаний, которые заявили о поддержке отмены нерабочего воскресенья.

В союзе заявили, что эти данные являются одним из результатов онлайн-опроса, проведенного среди черногорских бизнесменов, чтобы оценить влияние нерабочего воскресенья на бизнес в период пандемии.

Опрос проводился в конце марта 2021 года по выборке из 403 хозяйствующих субъектов (предприниматели, микро-, малые и средние предприятия и крупные экономические системы) из всех трех регионов Черногории, добавляется в сообщении.

65% участников опроса назвали отмену нерабочего воскресенья приоритетеным шагом властей.

С другой стороны, 25% бизнесменов считают, что нерабочее воскресенье нужно отменить в туристический сезон, а 10 из них заявляют, что ее следует отменить на срок до полугода.