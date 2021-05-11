Рим, , 17:53 — REGNUM Руководство римской «Ромы» рассматривает возможность оформить аренду 21-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и молодежной сборной Португалии U21 Франсишку Тринкана, который в текущем сезоне является игроком запас «сине-гранатовых». Об этом 11 мая сообщил портал transfermarkt.

В текущем сезоне Тринкан принял участие в 26-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Тринкан перешел в каталонскую «Барселону» из португальской «Браги» 4 августа 2020 года. «Сине-гранатовые» отдали за нападающего 31 миллион евро. Текущее соглашение португальца с каталонским клубом рассчитано конца сезона 2024/25.