Мурманск, , 17:51 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в школах и соцобъектах после трагедии в Казани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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"Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время в регионе будут открыты дополнительные телефоны доверия для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации, и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодёжной среде», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли девять человек.