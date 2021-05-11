Киев, , 17:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении годовой национальной программы сотрудничества с НАТО на 2021 год, сообщила 11 мая вечером пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что документ подписан с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в альянс, а также договоренностей, достигнутых по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

Согласно тексту указа, правительство Украины в 20-дневный срок должно утвердить меры по выполнению программы и показатели эффективности, а также обеспечивать регулярное информирование общественности о ходе и результатах ее выполнения.

Напомним, что ранее сегодня на конференции по безопасности Зеленский в очередной раз напомнил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

«Для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств альянса и получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», — заявил он.

Кроме того, добавил Зеленский, в настоящий момент завершается разработка концепции национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины рассчитывают, что на ближайшем саммите НАТО в июне альянс начнет дискуссию о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ).