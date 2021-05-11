Бразилиа, , 18:47 — REGNUM Трое золотоискателей были убиты во время перестрелки, произошедшей после их входа на территорию индейцев в бразильской Амазонии. Об этом 11 мая сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Вооруженные золотоискатели на семи лодках напали на общину представителей древних, не контактирующих с внешним миром местных жжителей, в понедельник, 11 мая. Один из членов общины и четыре золотоискателя получили ранения.

Напомним, на территории Яномамы, крупнейшей в Бразилии индейской резервации, находятся примерно 20 тыс. нелегальных золотоискателей.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные народы Бразилии периодически испытывают насилие со стороны шахтеров, лесозаготовителей и владельцев ранчо. Угрозы расправ с вайапи усилились после того, как пришедший к власти в январе 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил об «абсурдном количестве полезных ископаемых» на землях племен и пообещал увеличить эксплуатацию этих районов.