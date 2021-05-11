Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM В индийском штате Бихар из реки Ганг выловили свыше 70 человеческих тел, сообщил 11 мая журналистам министр водных ресурсов штата Санджай Кумар.

По его словам, тела были сброшены в Ганг выше по течению на территории соседнего штата Уттар-Прадеш.

«Правительство Бихара занимается печальным случаем с плавающими останками в реке Ганг… После вскрытия наши врачи выяснили, что тела попали в реку от четырех до пяти дней назад», — сообщил Санджай Кумар.

Он уточнил, что всего из Ганга извлечено 71 тело.

Ранее сообщалось, что жители штата Бихар заявили в полицию о многочисленных человеческих телах, которые они обнаружили в реке.

Предположительно, это могут быть останки людей, погибших от коронавируса и сброшенных в Ганг в обход установленного порядка из-за высокой стоимости кремации умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии уже более двух недель ежесуточный прирост новых заражений коронавирусом превышает 300−400 тыс.

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