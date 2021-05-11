Нью-Дели, 11 мая, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В индийском штате Бихар из реки Ганг выловили свыше 70 человеческих тел, сообщил 11 мая журналистам министр водных ресурсов штата Санджай Кумар.

(сс) Edeyrn87 Река Ганг

По его словам, тела были сброшены в Ганг выше по течению на территории соседнего штата Уттар-Прадеш.

«Правительство Бихара занимается печальным случаем с плавающими останками в реке Ганг… После вскрытия наши врачи выяснили, что тела попали в реку от четырех до пяти дней назад», — сообщил Санджай Кумар.

Он уточнил, что всего из Ганга извлечено 71 тело.

Ранее сообщалось, что жители штата Бихар заявили в полицию о многочисленных человеческих телах, которые они обнаружили в реке.

Предположительно, это могут быть останки людей, погибших от коронавируса и сброшенных в Ганг в обход установленного порядка из-за высокой стоимости кремации умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии уже более двух недель ежесуточный прирост новых заражений коронавирусом превышает 300−400 тыс.