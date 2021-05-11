Газа, Палестина, 11 мая 2021, 17:48 — REGNUM Районы Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава в столице сектора Газа были атакованы израильской армией, передаёт 11 мая Saut Al-Aqsa.
Палестинская радиостанция уточняет, что израильские военные атакуют Газу ракетами. Обстрелу подверглись районы в северной и центральной частях сектора Газа.
Также атакам подвергается город Дейр-эль-Балах, по которому израильская армия нанесла ещё и артиллерийские удары — наряду с ракетными.
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