Нижний Новгород, , 17:48 — REGNUM Для оказания помощи родным погибших и пострадавших при стрельбе в школе №175 города Казани вылетели психологи. Шесть специалистов прибудут на вертолете Ми-9. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области 11 мая.

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В ведомстве уточнили, что «сроки пребывания специалистов в Казани не установлены. Они будут оказывать психологическую помощь семьям пострадавших столько, сколько потребуется».

ИА REGNUM напоминает, нападение на школу №175 совершено утром 11 мая. По предварительным данным погибли восемь человек — семь детей и учительница. Еще 16 человек пострадали, они госпитализированы. Один из нападавших убит, второй задержан. 12 мая в Казани объявлено днем траура.

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