Владимир, , 17:45 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин передал слова поддержки от жителей региона семьям погибших и раненых, а также главе Татарии Рустаму Минниханову, сообщает ИА REGNUM.

«Жители Владимирской области глубоко сопереживают казанским семьям, понесшим сегодня невосполнимую утрату. Дорогие соотечественники! В трудный час мы всей душой вместе с вами, чтобы разделить вашу скорбь. Крепитесь! Миллионы людей со всей мощью искренности посылают импульс силы и стойкости. Вся Россия с вами. Мы с земляками всем сердцем надеемся, что сегодня счёт жертв этой трагедии прекратился и раненые в ближайшее время пойдут на поправку», — говорится в телеграмме Владимира Сипягина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли 11 человек. 12 мая в Татарстане объявлен днём траура.