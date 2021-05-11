Тамбов, , 17:44 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в школах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Глава региона выразил соболезнование родственникам и близким погибшим, подчеркнув, что «это невыносимое событие, горе, ужас, беда».

Александр Никитин отметил, что на Тамбовщине идёт работа по повышению уровня антитеррористической безопасности в школах, но когда происходят подобные трагедии, то нужно «сконцентрировать все ресурсы для профилактики» таких ситуаций.

«Я незамедлительно дал поручение провести проверки по всем муниципалитетам, оценить состояние систем безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, проверить работу частных охранных предприятий и персонала образовательных учреждений», — сказал тамбовский губернатор.

Руководитель региона подчеркнул, что проверки должны проводиться «не для «галочки» в отчете». По его словам, будут выделены дополнительные средства на усиление безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 устроил стрельбу в учебном заведении. Несколько детей и учитель погибли, есть раненые. 12 мая в Казани объявлено днем траура.