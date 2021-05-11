Орел, 11 мая 2021, 17:41 — REGNUM О возбуждении уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина по статье о халатности сообщил ряд СМИ.
Поводом к возбуждению стал ремонт дороги в деревне Кондырева, деньги выделялись из бюджета Орловского района. Однако вместо ремонта проезжей части улиц Свободы и Бугристая был отремонтирован участок дороги к дому Парахина.
«Акты приёма выполненных работ
Сам Парахин подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении него, однако объяснил ситуацию технической ошибкой.
«Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц», — цитирует Парахина Интерфакс.