Орел, , 17:41 — REGNUM О возбуждении уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина по статье о халатности сообщил ряд СМИ.

Поводом к возбуждению стал ремонт дороги в деревне Кондырева, деньги выделялись из бюджета Орловского района. Однако вместо ремонта проезжей части улиц Свободы и Бугристая был отремонтирован участок дороги к дому Парахина.

«Акты приёма выполненных работ 28.08.2018 незаконно подписаны Парахиным Ю.Н., муниципальный контракт оплачен в полном объёме. По результатам вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 26.03.2021 СУ СК России по Орловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ, а 07.04.2021 — в отношении Парахина Ю.Н. по части 1.1 статьи 293 УК РФ», — цитирует якобы документ Генпрокуратуры издание FLB.

Сам Парахин подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении него, однако объяснил ситуацию технической ошибкой.

«Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц», — цитирует Парахина Интерфакс.