Нижний Тагил, Свердловская область, 11 мая 2021, 17:46 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет закрыт на реконструкцию мост по улице Циолковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Движение по путепроводу станет невозможным с 12 мая 2021 года. Ремонт планируют завершить в октябре.
В городе изменят направление шести маршрутов общественного транспорта. Маршруты проведут по улицам Кулибина — Фестивальная — Индустриальная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Владислав Пинаев раскритиковал подрядчика, занимающегося реконструкцией моста.
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