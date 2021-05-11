Кострома, , 18:45 — REGNUM Пенсионерка из Костромы подала в суд на 39-летнюю дочь из-за алиментов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинский районный суд города Костромы

Пожилая женщина попросила суд обязать родственницу перечислять ей по 25 тысяч рублей в месяц. В качестве аргумента истец указала, что «ей 61 год, она не работает, пенсию по старости получает в размере 9,5 тысячи рублей». Алименты женщина планирует потратить на лекарства.

Ответчик не признала исковые требования и объяснила суду, что мать плохо её воспитывала. Большую часть времени костромичка проживала у родственников и в школах-интернатах. Материально обеспечивать своего ребенка истец также не смогла — девушка начала рано работать, так как ей не хватало средств на одежду и еду.

В настоящее время производство по делу остановлено из-за болезни истца. Разбираться в конфликте отцов и детей предстоит Ленинскому районному суду.

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