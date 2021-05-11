Ярославль, , 17:34 — REGNUM Несколько управляющих компаний Ярославля обратились к региональному бизнес-омбудсмену с просьбой не допустить трехкратного роста комиссионного вознаграждения одного из банков при приеме платежей ЖКХ через оператора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Коммунальная квитанция Yarnews.net

Как сообщает в своем обращении генеральный директор одной из организаций, через данный банк проходит более 90% всех платежей граждан за коммунальные услуги. В Ярославле, в отличие от других регионов страны, расходы на возмещение комиссии банков оплачивают управляющие компании.

«В марте управляющие компании и расчетно-кассовый центр были уведомлены о том, что банк в одностороннем порядке планирует увеличить размер своего комиссионного вознаграждения при приеме платежей через оператора до 3%. При этом финансовая организация предлагает либо внести изменения в действующие договоры с УК, либо возложить данную обязанность на самих жителей. Нетрудно догадаться, что в случае реализации второго варианта платить 3% комиссию придется, в основном, пожилым гражданам — именно они чаще других оплачивают квитанции через кассу, а не с помощью банкомата или мобильного банка», — рассказали в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

Управдомы отвечают, что размер комиссионного вознаграждения банков, который может быть оплачен самими коммунальщиками, определен постановлением мэрии Ярославля и не может быть изменен самостоятельно. Однако корректировки постановления органа местного самоуправления в банке ждать не стали и уведомили управляющие компании об одностороннем изменении договоров.

«Исходя из сведений, содержащихся в поступивших обращениях, пока никакого нарушения прав и интересов предпринимателей не усматривается. Поэтому обращения управляющих организаций мы переадресовали в отделение Центробанка по Ярославской области, а также проинформировали о сложившейся ситуации профильные департаменты региона. Вопрос будем держать на контроле и прорабатывать с Центробанком, потому что на кого бы ни была возложена комиссия — на управляющие компании или на самих граждан — это в любом случае приведет к дополнительной финансовой нагрузке в непростых экономических условиях», — пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

В уведомлении банка при этом указано, что новая версия договоров с управляющими компаниями начала действовать с 11 мая 2021 года.