Калининград, , 17:33 — REGNUM Один из мотострелковых полков армейского корпуса Балтийского флота получил свыше 30 боевых машин пехоты БМП-3, сообщает 11 мая пресс-служба Западного военного округа.

Новыми бронемашинами усилен полк, дислоцированный в Калининграде.

Личный состав мотострелкового полка начнет осваивать новую боевую технику в летний период обучения.

БМП-3 с модернизированными двигателями, ходовой частью и системами управления огнем поступили в армейский корпус Балтфлота в рамках реализации программы перевооружения.

Справка ИА REGNUM: боевая машина пехоты БМП-3 оснащена водометными движителями, позволяющими форсировать водные преграды, вооружена спаренными 100-мм и 30-мм орудиями и тремя 7,62-мм пулеметами ПКТ.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава мотострелкового отделения, огневой поддержки, уничтожения живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также нескоростных воздушных объектов.

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