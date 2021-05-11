Москва, , 17:33 — REGNUM Возврат денег за билеты на Олимпийские игры в Токио начался для российских болельщиков после решения проводить состязания без иностранных зрителей, заявила 11 мая директор по связям компании «Матч хоспиталити» Мария Изотова.

Комментируя решение организаторов Олимпиады о том, что зарубежных зрителей на Играх не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Изотова в интервью ТАСС сказала:

«Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать. Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, что часть болельщиков уже получила свои деньги».

Напомним, ранее организационный комитет Олимпиады в Токио сообщил, что состязания пройдут без иностранных зрителей.

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