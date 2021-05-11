Москва, 11 мая 2021, 17:33 — REGNUM Возврат денег за билеты на Олимпийские игры в Токио начался для российских болельщиков после решения проводить состязания без иностранных зрителей, заявила 11 мая директор по связям компании «Матч хоспиталити» Мария Изотова.
Комментируя решение организаторов Олимпиады о том, что зарубежных зрителей на Играх не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Изотова в интервью ТАСС сказала:
Напомним, ранее организационный комитет Олимпиады в Токио сообщил, что состязания пройдут без иностранных зрителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Из-за пандемии визит главы МОК в Японию могут перенести на июнь