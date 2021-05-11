Красноярск, , 17:32 — REGNUM На встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Красноярского края Александром Уссом обсуждались проект строительства метро в Красноярске, а также развитие авиационного узла.

Как сообщается на сайте Кремля, Усс напомнил, что именно Владимиру Путину принадлежит инициатива строительства рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска. Её строительная готовность оценивается в 90%, «осталось светосигнальное оборудование».

Губернатор добавил, что по поручению главы государства «Аэрофлот» рассматривает Красноярск как второй домашний аэропорт. Также в регион пришла крупнейшая грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».

В крае продолжается создание региональной компании, «КрасАвиа» приобрела два современных судна ATR-42.

«Вместе с компанией NordStar мы делаем консорциум. У нас будет семь современных воздушных судов», — подчеркнул Усс.

Также стало известно, что власти края ищут возможность обеспечить соединение двух параллельных взлётно-посадочных полос — аэропорт «Черемшанка» и основной аэропорт «Емельяново».

Что касается метро, проект находится в экспертизе.

«Проект, который мы перерабатывали, благодаря вам выделен дополнительно миллиард, мы его завершили. Проект, что касается первого этапа, находится в экспертизе», — сказал Усс Путину.

Губернатор отметил, что вопрос с аэропортом и метро обсуждался с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным: «Мне кажется, учитывая высокий статус и того и другого проекта, это не краевой уровень на самом деле».

Необходимо предметно оценить «перспективы того и другого», а затем «подумать по финансированию», подытожил Усс.

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По словам Владимира Путина, развития авиационного узла — это «абсолютно естественное дело», так как Красноярск находится в центре, где много точек пересечения различных маршрутов.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча Владимира Путина с Александром Уссом состоялась 11 мая. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

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